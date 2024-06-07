Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия отреклась от роли Деда Мороза для Африки

Песков заявил, что Россия не может выдавать безвозвратные кредиты странам Африки

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия не может по примеру СССР выдавать безвозвратные кредиты странам Африки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы не так богаты, и у нас у самих много проблем, которые нужно решать», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия не должна быть «таким добрым Дедушкой Морозом». Представитель Кремля исключил «такую филантропию» и обратил внимание, что здесь требуются «новые рамки» для сотрудничества. По мнению Пескова, в их основе должна лежать взаимная выгода и уважение.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что во времена СССР была «совсем другая система», которая могла себе позволить себе раздавать кредиты африканским государствам без последствий для экономики.

До этого в Кремле заявили о провоцировании России на ядерную эскалацию.

Ранее Путин пошутил про петуха, который клюнул правительство.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами