Россия не может по примеру СССР выдавать безвозвратные кредиты странам Африки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы не так богаты, и у нас у самих много проблем, которые нужно решать», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия не должна быть «таким добрым Дедушкой Морозом». Представитель Кремля исключил «такую филантропию» и обратил внимание, что здесь требуются «новые рамки» для сотрудничества. По мнению Пескова, в их основе должна лежать взаимная выгода и уважение.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что во времена СССР была «совсем другая система», которая могла себе позволить себе раздавать кредиты африканским государствам без последствий для экономики.

До этого в Кремле заявили о провоцировании России на ядерную эскалацию.

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