Названо число погибших при обстреле магазина в Херсонской области

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) магазина в селе Садовое Херсонской области погибли мирные жители. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

«В результате обстрела киевскими боевиками села <…> Голопристанского муниципального округа разрушен магазин», — подчеркнул глава региона.

По его словам, в торговой точке в момент атаки находилось «значительное количество» покупателей и персонала. Сальдо сообщил о 19 погибших и пяти раненых.

До этого Сальдо назвал число жертв при разрушении Каховской ГЭС. Губернатор обратил внимание, что больше 60 человек стали жертвами «воздействий выпущенной злой волей стихии». При этом свыше 10 тыс. человек были эвакуированы с затопленных территорий в обеспеченные всем необходимым пункты временного размещения.

Ранее ВСУ усилили обстрелы района Каховского водохранилища.