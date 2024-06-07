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Дзюба выложил фото из Шанхая, где работает Слуцкий

Футболист Дзюба опубликовал фото из Шанхая, где работает тренер Слуцкий

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artem.dzyuba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Нападающий Артем Дзюба, чей контракт заканчивается 30 июня 2024 года, выложил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото из Шанхая, где базируется клуб Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа».

В сезоне-2023/24 35-летний Дзюба провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Под его руководством команда провела уже 15 официальных матчей, в которых не потерпела ни одного поражения.

До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее «Шанхай» Слуцкого продлил безпроигрышную серию до 15 матчей.

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