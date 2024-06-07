Сбер и университет им. Павлова займутся совместным обучением GigaChat

Сбер и Санкт-Петербургский медицинский университет имени академика И.П. Павлова университет займутся обучением нейросетевой модели медицинским знаниям. Соглашение о сотрудничестве было заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Документ подписали директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов и ректор университета Сергей Багненко.

В рамках соглашения GigaChat начнет учиться в вузе. Там он будет получать специализированные знания по отдельным медицинским специальностям. Также специалисты Сбера и университета изучат возможности прикладного применения модели в образовательных и медицинских процессах.

Как рассказал Жданов, развитием GigaChat занимается огромная команда. Он напомнил, что в начале этого года GigaChat сдал экзамен на врача по направлению «лечебное дело».

«Мы продолжаем развивать GigaChat и расширяем пул профессионалов, которые помогут сделать модель еще более компетентной в различных областях медицинских знаний. Сегодня к медицинскому сообществу присоединился Санкт-Петербургский медицинский университет имени И. П. Павлова», — сказал он.

Жданов также выразил уверенность в том, что совместно с преподавателями и студентами вуза GigaChat достигнет более впечатляющих результатов по освоению новых предметных знаний.

По словам Багненко, подписание соглашения стало важным событием, которое откроет новые горизонты в развитии медицинского образования и здравоохранения

«Мы уверены, что специализированное обучение GigaChat в нашем университете позволит получить ей глубокие знания по различным медицинским специальностям. Это позволит сделать модель более эффективной в решении задач, касающихся диагностики, лечения и профилактики заболеваний, а также в разработке новых лекарственных средств и медицинских технологий», — сказал он.