США следует признать, что ход конфликта на Украине изменился, вероятно, «навсегда» в пользу России. Об этом пишет американский журнал The American Conservative.

Как отмечает автор статьи, западные спонсоры Киева до сих пор изо всех сил пытаются найти способ остановить наступление РФ.

«Несмотря на неоднократные и публичные предупреждения со стороны русских, мы упорствуем в своей глупости – фактически играем в очень опасные игры с ядерной державой ради другой страны, которая имеет абсолютно нулевое стратегическое значение для Соединенных Штатов», — сказано в публикации.

Автор считает, что есть только два варианта, которые может выбрать Украина и НАТО. Речь идет о катастрофической эскалации конфликта и неприятных для Запада уступках Москве, заявил он.

В конце мая бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт сказал, что победа России в украинском конфликте сыграет разрушительную роль в отношении так называемой «мощи США» и станет для Вашингтона «новым Вьетнамом».

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.