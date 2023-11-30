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Власти Молдавии не смогут выполнить часть требований протестующих фермеров

Кишинев назвал невыполнимой часть требований протестующих фермеров

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Михай Карауш/РИА Новости

Вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля в ходе брифинга заявил, что правительство Молдавии назвало невыполнимой часть требований протестующих фермеров. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, мораторий, на котором настаивают фермеры, не может быть введен ни при каких условиях, так как в стране отсутствует правовая база.

«Даже у комиссии по чрезвычайным ситуациям нет таких полномочий», — подчеркнул Боля.

Он также дал отрицательный ответ на просьбу фермеров перераспределить часть средств из фонда развития сельского хозяйства страны для выплаты компенсаций производителям кукурузы и подсолнечника. По мнению чиновника, такой подход является дискриминационным.

23 ноября молдавские фермеры, которые устроили протестную акцию в центре Кишинева, остались ночевать перед зданием правительства страны.

Фермеры хотели добиться встречи с премьер-министром, поскольку глава Минсельхоза утратил доверие.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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