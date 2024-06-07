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В Кремле рассказали об отсутствии проблем со Швецией и Финляндией

Песков: у РФ нет территориальных споров и проблем со Швецией и Финляндией

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никаких территориальных проблем и споров ни со Швецией, ни с Финляндией. Об этом сообщает РБК.

Он подчеркнул, что у России с Швецией и Финляндией нет точки натяжения, нет конфронтационных каких-то причин с этими странами.

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что Госдеп США планирует разместить для населения Швеции и Финляндии короткометражные ролики о «серьезности российской угрозы».

Как уточнили в СВР, выдуманные угрозы будут навязываться гражданам Швеции и Финляндии, прикрываясь «территориальными аппетитами Москвы».

Накануне руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявил, что обстановка на границе России и Финляндии обострилась из-за действий Хельсинки.

По словам Кулишова, до недавнего времени отношения России и Финляндии были добрососедскими, но в последнее время они действительно обострились.

Ранее стало известно, когда завершится военная интеграция Швеции в НАТО.

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