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В МИД РФ двумя словами описали риторику Путина по ядерной тематике

Захарова назвала абсолютно четкой риторику Путина о ядерной тематике

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Риторика президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о ядерной теме была четкой и опиралась на документы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Риторика президента была абсолютно четкой», — подчеркнула дипломат.

Она отметила в речи главы государства, что у России на тему ядерной тематики должно быть, «меньше фантазий различного толка». Захарова обратила внимание, что во главу угла нужно ставить документ — ядерную доктрину. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, особенно важно, что Путин обратил внимание на необходимость быть осторожными с этой темой.

В числе других постановочных тем в речи президента Захарова сочла ценными отмеченные Путиным кризис американской системы и необходимость стремления к многополярности.

Ранее Путин оценил идею создать «третью столицу» в России.

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