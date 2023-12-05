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В МИД РФ оценили эффективность введенного Западом потолка цен на нефть

Замглавы МИД Панкин констатировал провал политики Запада по потолку цен на нефть

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Владимир Гердо/РИА «Новости»

Политика западных стран, направленная на введение потолка цен на нефть из РФ, оказалась провальной. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Москва продолжает поставлять топливо за рубеж даже на фоне всевозможных ограничений. Более того, продажа нефти осуществляется по более высоким ценам по сравнению с упомянутым потолком.

«Значит, [подобная политика Запада] провалилась, хотя будут зажимать», — добавил Панкин.

25 ноября газета Lidové опубликовала материал, в котором говорилось о планах чешского правительства обратиться к руководству Европейского союза (ЕС) с просьбой продлить особое разрешение на поставки российских нефтепродуктов. Прага намерена поддержать соответствующее обращение Братиславы, так как в противном случае республика рискует столкнуться с резким скачком цен на топливо.

Позже обозреватель Цзюнь Цин в колонке для китайского портала Sohu написал, что отказ Чехии от жесткой позиции по импорту углеводородов из РФ свидетельствует о зависимости западных стран от российских ресурсов. Как он отметил, сейчас многие государства — члены ЕС и НАТО столкнулись с энергетическим кризисом и рассматривают возможность возобновить закупку топлива у Москвы.

Ранее в Германии заявили, что в октябре почти вся российская нефть продавалась по стоимости выше потолка цен.

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