В Раде сделали заявление о будущем Украины в НАТО

Вопрос о вступлении Украины в НАТО раздражает политические элиты в США, в Вашингтоне дали четкий сигнал о том, что Киев не станет членом альянса после окончания украинского конфликта. Об этом написал депутат Верховной рады Гончаренко в своем Telegram-канале, ссылаясь на источники.

«В Вашингтоне несколько источников мне подтвердили, что Блинкен сказал европейцам перестать говорить с Украиной о НАТО. Никакого НАТО не будет. Тема НАТО раздражает элиты США, и они четко дали сигнал, что Украина не станет членом альянса сразу после войны», — написал Гончаренко.

По данным депутата, в офисе президента Украины «смирились» с тем, что страна не станет членом НАТО. Гончаренко подчеркнул, что основная стратегия Киева на данный момент – ориентация на вступление в Европейский Союз.

До этого Гончаренко заявил, что Украине следует принимать участие в любом военном конфликте на стороне США в обмен на гарантии безопасности Киеву.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет поддерживать Украину вопреки позиции некоторых союзников.