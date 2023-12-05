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В НАТО заявили, что продолжат помощь Украине и без поддержки союзников

Столтенберг: НАТО будет поддерживать Украину вопреки позиции некоторых союзников

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Gleb Garanich/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV, что страны-члены альянса, несмотря на новые политические позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов, продолжат помогать Украине, в том числе ради собственной безопасности.

Столтенберг отметил, что события на Украине, начиная с 2014 года, показали, как критично важна помощь по времени оказания.

По его словам, тот факт, что члены НАТО предоставляют Украине продвинутые ракеты, системы ПВО, новейшие боевые танки — это все примеры крупной современной помощи. Генсек подчеркнул, что Киев получает помощь от Североатлантического альянса, потому что это в интересах безопасности стран-членов организации.

В качестве примеров решимости стран НАТО продолжать оказывать помощь Украине Столтенберг отметил, что ФРГ и Нидерланды заявили о готовности предоставить $10 млрд выплат союзники по НАТО предоставят дополнительные системы ПВО. Кроме того, в Румынии создан тренировочный центр для украинских летчиков, где их обучают пилотированию на американских истребителях F-16.

Также есть постоянный поток боеприпасов и оружия на Украину, добавил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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