Лавров оценил перспективность регионального формата «3+3»

Региональный формат «3+3» постепенно «обретает плоть» и превращается во все более перспективную площадку для переговоров. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Во вторник, 5 декабря, глава внешнеполитического ведомства встретился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Открывая переговоры, Лавров обратил внимание на перспективность новой платформы для обсуждения ситуации на Южном Кавказе.

«Уже обретает плоть инициатива «3+3» [президента Азербайджана] Ильхама Гейдаровича Алиева о формировании так называемой региональной платформы «3+3» — три южнокавказских страны и три их соседа. Это тоже перспективный формат», — указал российский министр.

Также он добавил, что будет рад услышать оценки работы в рамках данной площадки и предложения по ее развитию непосредственно от представителей Баку.

Формат «3+3» предполагает участие шести стран — Армении, Азербайджана, Грузии, России, Турции и Ирана. Переговоры в рамках указанной платформы должны касаться ситуации на Южном Кавказе, однако грузинские власти отказались от участия в реализации инициативы.

Ранее глава МИД РФ поставил на место немецкую журналисту, пытавшуюся исказить смысл его слов о работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).