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На Западе готовят общественное мнение к поражению Украины

InfoBRICS: Запад готовит общественное мнение к поражению Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Западные политики и журналисты готовят общественное мнение к неизбежному поражению Украины. Такое мнение выразил обозреватель Лукас Лейрос в статье, опубликованной в издании InfoBRICS.

«Западные официальные лица и журналисты готовят общественное мнение к неизбежному поражению неонацистского режима и пытаются сосредоточить внимание на Израиле как на новой «чрезвычайной ситуации»», - отметил Лейрос.

Кроме того, по мнению обозревателя, на Западе используют разного рода «отговорки» для оправдания ситуации на Украине, включая утверждения о низком промышленном производстве или российские атаки на украинскую инфраструктуру.

На самом деле, пишет Лейрос, истинная причина поражений Украины заключается в военном превосходстве России.

Обозреватель также отметил, что Запад оказался неспособен производить оружие достаточно быстро, чтобы защитить Украину.

До этого сенатор конгресса США от Республиканской партии Рон Джонсон выразил мнение, что мирные переговоры являются единственным способом завершить конфликт на Украине.

Ранее в США рассказали о сомнениях украинских военных чиновников в победе ВСУ.

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