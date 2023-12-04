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В США рассказали о сомнениях украинских военных чиновников в победе ВСУ

WP: украинские чиновники потеряли надежду на успех в конфликте с Россией

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинские военные чиновники с наступлением зимы признали, что конфликт на Украине «зашел в тупик», сообщает газета Washington Post.

«С наступлением зимы, когда линия фронта застывает на месте, самые высокопоставленные военные чиновники Украины признают, что война зашла в тупик», — пишет издание.

В статье говорится, что наступление ВСУ не дало ожидаемого результата — из-за мощной линии обороны российских войск.

«Бронетехнику Украины уничтожают российские вертолеты, беспилотники и артиллерия при каждой попытке продвижения. Без поддержки с воздуха единственным вариантом было бы использовать артиллерию для обстрела российских позиций, слезать с машин и идти пешком», – говорится в статье.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предложил Украине признать потерю территорий в обмен на мир.

Ранее профессор истории из Университетского колледжа Корка предположил, что под контроль России может перейти вся территория Украины вплоть до Днепра.

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