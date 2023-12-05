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Киселев прокомментировал цели и задачи спецоперации на Украине

Киселев заявил, что цели и задачи спецоперации на Украине стали глобальными

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Генеральный директор международной медиагруппы »Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что цели и задачи спецоперации на Украине стали глобальными после того, как Запад поставил своей задачей стратегическое поражение России. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на Пятом Всемирном медиа-саммите Киселев напомнил хронологию конфликта на Украине — государственный переворот, поддержанный Западом, а затем — вооруженная попытка подавить выступление на востоке Украины, где регионы не согласились с результатами и националистическими идеями государственного переворота.

Ответом стали действия России в ходе специальной военной операции.

«Если первоначально ставились узкие цели, то есть денацификация и демилитаризация Украины, то после того, как Запад провозгласил цель стратегическое поражение России на поле боя и впряг за Украину коалицию из 50 стран, а также поставляет туда оружие на суммы, превышающие годовые бюджеты России, то характер этой кампании и цели ее изменились, они стали глобальными», — заявил Киселев.

До этого британское издание Daily Express сообщило, что дипломаты Великобритании готовятся заставить Украину согласиться на переговоры с Россией ради урегулирования конфликта.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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