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Зеленский расскажет американским сенаторам о ситуации на Украине

Шумер: Белый дом пригласил Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи

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Lenin Nolly/Sipa USA/Reuters

Лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили выступить перед сенаторами по видеосвязи 5 декабря, чтобы рассказать о ситуации в стране. Об этом пишет издание The Hill.

«Шумер объявил, что администрация также пригласила президента Украины Владимира Зеленского обратиться к сенаторам посредством защищенной видеозаписи, чтобы изложить ситуацию, с которой сталкивается Киев», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Шумер также анонсировал проведение голосования по запросу президента США Джо Байдена о выделении $106 млрд помощи Украине, Израилю, странам Индо-Тихоокеанского региона и на гуманитарные цели в секторе Газа.

У американских законодателей нет быстрого решения по принятию законопроекта, при этом Белый дом заявлял, что без действий конгресса у него закончится помощь Украине к концу года, подчеркивает The Hill.

4 декабря в Госдепе заявили, что средства на поддержку Украины закончатся «очень скоро».

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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