Газета опубликовала фото Кисиды с главой дружественной «Церкви объединения» структуры

Газета Asahi опубликовала фотографию премьер-министра Японии Фумио Кисиды со встречи с экс-председателем Палаты представителей Конгресса Ньютом Гингричем.

На фото также запечатлен глава японского филиала Федерации за всеобщий мир (UPF) Масаёси Кадзикури, имевший дружественные связи с религиозной организацией «Церковь объединения». Известно, что она замешана в скандале вокруг бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Кроме того, на снимке запечатлен бывший глава американского отделения «Церкви объединения», один из руководителей UPF Майкл Дженкинс. Как отмечает Asahi, эта встреча проходила в штаб-квартире Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии 4 октября 2019 года. В то время Кисида занимал пост главы политического совета ЛДП.

Комментируя публикацию фотографии, Кисида заявил, что ему «не известно, кто еще присутствовал на его встрече с Гингричем».

«Даже если такая фотография и имеется, это не меняет моего восприятия», — сказал японский премьер.

«Церковь объединения» обвиняют в вымогательствах в отношении последователей, которых заставляли делать пожертвования и покупать у самой организации различные товары. По некоторым оценкам, причиненный финансовый ущерб составляет около 2,4 млрд иен ($16 млн по текущему курсу). Следователи в течение года собрали около 5 тыс. улик, подтверждающих противоправные действия «Церкви объединения».

Особое внимание к организации приковано после того, как бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелил из самодельного многоствольного устройства в экс-премьера Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара на юго-западе острова Хонсю. Стрелок был схвачен охраной политика на месте преступления. На допросах он заявил, что поступил таким образом из-за уверенности в связях бывшего премьера с «Церковью объединения». Мать Ямагами была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству. Последующие расследования показали, что с «Церковью объединения» поддерживали контакты многие представители как правящей в Японии Либерально-демократической партии, так и оппозиционных сил.

В ноябре сообщалось, что организация обещает выделить 10 млрд иен (примерно $67 млн) на компенсации пострадавшим.

Ранее Премьер Японии поручил готовиться к нештатным ситуациям из-за спутника КНДР.