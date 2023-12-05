Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер закончила брифинг после вопроса о платеже Байдену

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер после того, как на брифинге ей был задан вопрос, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера, срочно прервала свое общение с журналистами, уклонившись при этом от ответа. Об этом сообщает издание Daily Caller.

Ранее надзорный комитет палаты представителей конгресса США заявил, что принадлежавшая Хантеру Байдену компания Owasco PC получала средства от компаний, связанных с КНР, а также других иностранных лиц и фирм. По мнению конгрессменов, выплаты президенту демонстрируют, что глава государства получал выгоду от практикуемых его семьей схем «торговли влиянием».

Во время брифинга корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн задал Жан-Пьер вопрос, принял ли Джо Байден оплату, перечисленную ему компанией Owasco PC. На это пресс-секретарь Белого дома заявила, что она не видела этот отчет, поэтому ей придется направить журналиста с этим вопросом в офис адвоката главы государства.

После этого чиновница срочно завершила брифинг и сошла с трибуны.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Белый дом мешает проведению расследования возможных преступлений президента США Джо Байдена.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.