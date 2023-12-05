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США пригласили Зеленского выступить на закрытом брифинге для сенаторов по видеосвязи

Сенат США: Зеленский выступит по видеосвязи на закрытом брифинге 5 декабря

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Olivier Matthys/Reuters

Лидер демократического большинства в сенате конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что американские власти пригласили президента Украины Владимира Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге во вторник по вопросу о выделении средств на дополнительную помощь Киеву. Его слова передает телеканал C-SPAN.

Шумер заявил, что рассчитывает на присутствие «всех сенаторов на этом важном брифинге». По его словам, «в ближайшие дни» сенат должен проголосовать по вопросу о выделении дополнительных средств, в том числе на помощь Киеву.

До этого в ответ на призыв администрации США ускорить согласование помощи Украине спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон заявил, что этот запрос будет рассматриваться только вместе с выделением средств на охрану границы с Мексикой.

По словам спикера, конгрессмены-республиканцы пришли к решению, что любой дополнительный пакет, касающийся национальной безопасности, должен начинаться с собственной государственной границы. Джонсон выразил надежду, что демократы в сенате и Белый дом займут в этом вопросе разумную позицию и в итоге будет достигнуто согласие.

4 декабря в США признали, что поставка истребителей F-16 не приведет к желаемому результату для Киева.

Ранее американский сенатор назвал единственный способ закончить конфликт на Украине.

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