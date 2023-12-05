Советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине

После того, как у США закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся. Об этом в ходе брифинга заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине», — сказал он.

Салливан также указал, что американским конгрессменам необходимо поддержать запрос президента США Джо Байдена, чтобы дать Вашингтону возможность продолжать военную поддержку Киева.

На этой неделе официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон считает положение Украины тяжелым с учетом того, что «очень скоро» закончатся выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева.

Ранее в ответ на призыв администрации США ускорить согласование помощи Украине спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон заявил, что этот запрос будет рассматриваться только вместе с выделением средств на охрану границы с Мексикой.

До этого бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сказал, что конфликт на Украине завершится победой России в случае, если Соединенные Штаты перестанут оказывать Киеву необходимую помощь.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.