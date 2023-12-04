Джонсон: республиканцы рассмотрят помощь Киеву лишь в увязке со средствами на границу США

В ответ на призыв администрации США ускорить согласование помощи Украине спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон заявил, что этот запрос будет рассматриваться только вместе с выделением средств на охрану границы с Мексикой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь страницу Джонсона в социальной сети X.

По словам спикера, конгрессмены-республиканцы пришли к решению, что любой дополнительный пакет, касающийся национальной безопасности, должен начинаться с собственной государственной границы. Джонсон выразил надежду, что демократы в сенате и Белый дом займут в этом вопросе разумную позицию и в итоге будет достигнуто согласие.

Глава палаты представителей особо отметил, что правительство не смогло дать ответ по существу ни на одну «закономерную озабоченность» конгрессменов из-за отсутствия четкой стратегии Белого дома по Украине, путей разрешения конфликта и плана по контролю выделенной налогоплательщиками помощи.

Джонсон таким способом ответил на публикацию адресованного ему письма от бюджетного офиса президента США. В этом письме утверждалось, что к концу 2023 года у Вашингтона закончатся ресурсы для приобретения оружия и боеприпасов, предназначенных Украине.

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