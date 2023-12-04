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Путин заявил, что РФ столкнулась с русофобией в Прибалтике задолго до СВО

Путин: русофобия в Прибалтике была еще до СВО, сейчас ей решили воспользоваться

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Россия столкнулась с проявлениями русофобии в странах Балтии задолго до начала СВО. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает РИА Новости.

«Что такое русофобия – это мы знаем, мы давно с этим столкнулись», — сказал российский лидер.

Он отметил, что ее проявления «на глазах у всего мира» наблюдались в странах Прибалтики задолго до начала спецоперации на Украине. Президент добавил, что «СВО здесь совершенно ни при чем. Теперь, по словам главы государства, кто-то воспользовался спецоперацией, чтобы решить внутриполитические задачи, что их совершенно не украшает.

Путин подчеркнул, что государство вправе добиваться, чтобы люди, проживающие на его территории, с уважением относились к традициям, культуре и языку страны пребывания.

1 декабря заместитель постоянного представителя России при штаб-квартире ООН в Женеве Александр Летошнев обратил внимание на русофобию в Европе.

Ранее Лада Дэнс заявила, что масштаб русофобии на Западе преувеличен.

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