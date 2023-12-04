Трамп обвинил Байдена в превращении США в банановую республику

Бывший президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что нынешний лидер Америки Джо Байден превращает страну в банановую республику.

«Весь мир наблюдает, как США превращаются в банановую республику. Байден должен отказаться от этого плана и остановить это, пока не стало слишком поздно», — написал Трамп, отметив, что его рейтинг среди граждан США становится все выше.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, в том числе связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года, выборами 2020 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации действующего президента Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

Ранее сообщалось, что президент Республики Сербской захотел объявить независимость в случае победы Трампа.