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Посол РФ в ФРГ: у России остается много друзей в Германии, несмотря на русофобию

Посол Нечаев считает, что у РФ есть много друзей в ФРГ, несмотря на русофобию

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

У РФ в ФРГ остается много друзей, несмотря на «безудержную русофобию в СМИ», благодаря положительному историческому опыту и тому, что Россия никогда не делала ничего плохого Германии. Об этом в интервью журналу «Берлинский телеграф» заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

«У нас все еще много друзей в Германии. Нельзя запрещать людям думать и делать собственные выводы», — сказал дипломат.

Посол добавил, что Россия не сделала Германии ничего плохого, вспомнив положительный исторический опыт взаимодействия между странами, включая освобождение Германии от нацизма, братские отношения между СССР и ГДР, а также последовавшее позднее расширение торговых связей между Советским Союзом и ФРГ.

По мнению дипломата, нынешние западные элиты пытаются стереть из общественной памяти эти вехи взаимоотношений между Москвой и Берлином «в том числе посредством безудержной русофобии в СМИ».

До этого Нечаев заявил, что российские дипломаты столкнулись с мощнейшими со времен Холодной войны вызовами в своей деятельности в ФРГ.

Ранее в Германии указали на неспособность Запада победить Россию на Украине.

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