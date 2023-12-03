В Германии указали на неспособность Запада победить Россию на Украине

Немецкий журналист Юлиан Репке на странице в соцсети X написал, что западные страны не могут победить Россию на Украине в военном плане.

В сообщении он отметил, что коллективный Запад демонстрирует свою невежественность. Репке уверен, что если не удастся победить Россию в военном отношении на Украине, то через несколько лет состоится противостояние с РФ на земле НАТО.

«И мы не побеждаем Россию в военном отношении на Украине, а проигрываем эту войну», — написал он.

До этого турецкая газета Evrensel писала, что конфликт между Украиной и Россией закончится проигрышем для первой, которая по его итогам лишится территорий.

Экс-дипломат США Час Фриман заявил, что Вооруженные силы России способны лишить Украину выхода к Черному морю, если конфликт будет продолжаться. Эксперт пояснил, что украинские войска и так уже лишились большого числа солдат, а потеря Одессы и вовсе станет губительной для Украины как государства.

Ранее в США рассказали, как закончится конфликт на Украине.