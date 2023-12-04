В Газе полностью отключились сотовая связь и интернет

В городе Газа и в северной части сектора полностью отключились услуги связи из-за повреждения основных элементов сети. Об этом сообщает палестинская телекоммуникационная компания Paltel.

«С сожалением объявляем о полном отключении услуг связи (фиксированной, сотовой и интернета) в городе Газа и на севере сектора в связи с повреждением основных элементов сети по причине продолжающейся агрессии», — сказано в сообщении.

В начале декабря стало известно, что израильские спецслужбы знали о планах нападения ХАМАС за год до атаки. Согласно информации The New York Times, документ под кодовым названием «Иерихонская стена» содержал около 40 страниц. В нем четко по пунктам описывалось вторжение, которое было проведено ХАМАС 7 октября. Как пишет газета, чиновники признались, что если бы они своевременно и серьезно отнеслись к полученной информации, то лучше бы подготовились к вооруженному конфликту или вовсе бы избежали нападения.

Ранее сообщалось, что Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России.