Не выпущенный с Украины Порошенко решил добиться возбуждения уголовного дела

Председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на брифинге фракции, который транслировался в соцсетях, заявил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела из-за того, что его не выпустили из Украины в США.

«Не можем оставить без ответа незаконные действия руководства пограничников, парламента, СБУ, на которые их толкают отдельные лица офиса президента... Дал поручение адвокатам. Сегодня и завтра будет подан ряд юридических документов... Заявление об открытии уголовного дела против руководства парламента, которое приняло незаконное решение», — сказал Порошенко.

Экс-глава Украины заявил, что его не пустили в США и Польшу 1 декабря. По его словам, пограничники приняли такое решение из-за указания из офиса украинского лидера Владимира Зеленского. При этом в прошлом году бывший президент Украины уже сталкивался с проблемами с выездом с территории государства. Пограничники не выпускали Порошенко за границу дважды. Впрочем, с третьей попытки бывшему лидеру страны все же удалось уехать в командировку в Европу.

Первый вице-спикер парламента республики Александр Корниенко сообщил, что Порошенко не смог выехать из страны, потому что в Верховной раде решили отменить его командировку. По его словам, Порошенко принял соответствующее решение после получения письма с грифом «Для служебного пользования».

Ранее сообщалось, что СБУ запретила Порошенко проводить встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.