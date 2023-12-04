Запасы вооружений Чехии уменьшаются, она вынуждена сокращать помощь Киеву

Чешский премьер-министр Петр Фиала в ходе пресс-конференции в Вене заявил, что запасы вооружения на складах Чехии уменьшаются, что снижает возможности Праги помогать Киеву, передает ТАСС.

«Действительно, на наших складах все меньше и меньше запасов и, [следовательно], возможностей помощи», — ответил Фиала на вопрос о снижении объемов чешской военной помощи Украине.

При этом глава правительства подчеркнул, что Прага продолжит оказывать поддержку ВСУ. Он добавил, что есть возможности сотрудничества чешской оборонной промышленности с западными партнерами для помощи Украине.

В конце ноября президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил свои обещания и не обеспечил Киев необходимым вооружением. По его мнению, украинцев ждет тяжелое время, так как приближается зима. В стране разрушена инфраструктура, а военным не хватает оружия. В то же время Россия может использовать этот период для восстановления. О чем еще сказал чешский президент — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США призвали Запад сконцентрироваться на гарантиях безопасности для Украины.