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Лидер победившей в Нидерландах партии высказался против поставок оружия Киеву

Лидер победившей в Нидерландах партии выступил против поставок оружия Украине

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Reuters

Герт Вилдерс, лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой «Партии свободы» (PVV) выразил мнение, что Нидерланды не должны оказывать Украине военную помощь. Его слова передает Rebel News.

«Я считаю, что Нидерланды не должны поставлять им вооружения для защиты, потому что у нас у самих очень мало оружия. Я выступаю за переговоры между странами, а не за войну», — заявил Вилдерс.

До этого Вилдерс и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявили, что планируют сократить или вовсе прекратить финансовую поддержку Украины, а также лишить Киев возможности стать членом Евросоюза.

Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий говорил, что страны Запада все ближе к признанию поражения власти Владимира Зеленского на Украине.

До этого британский депутат Боб Сили заявлял, что недостаток военной поддержки от западных стран не позволил контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) добиться успеха.

Ранее в бундестаге предположили, чем обернется для Украины победа Дональда Трампа на выборах в США.

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