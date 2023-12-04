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Politico: Германия сохранила возможность для возобновления связей России и НАТО

Politico: Германия стремится сохранить возможность восстановления отношений с РФ

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Основополагающий акт Россия – НАТО, подписанный в 1997 году, до сих пор официально не расторгнут. Таким образом ряд членов альянса оставляют хотя бы теоретическую возможность для возобновления связей с Москвой, пишет европейское издание Politico.

«Несмотря на решительное предпочтение своих членов из Центральной и Восточной Европы, НАТО до сих пор официально не отменило Основополагающий акт Россия — НАТО. Причины этого (…) заключаются в желании некоторых членов альянса, включая Германию, сохранить (…) минимальные рамки для возможного возвращения к нормальным отношениям с Россией», — говорится в публикации.

В статье уточняется, что страны Центральной и Восточной Европы в дополнение к официальному разрыву Акта стремятся побыстрее втянуть Украину в Североатлантический союз в качестве средства укрепления собственной безопасности. Однако единства по этому вопросу в НАТО нет. В частности, против немедленного принятия Украины в альянс выступали США.

Де-факто Основополагающий акт утратил силу, как заявляли в НАТО, после начала Специальной военной операции на Украине. Однако юридически документ продолжает действовать.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

11 июля президент Литвы призвал НАТО создать больше военных баз у границ России.

До того в Германии оценили значение акта Россия — НАТО в условиях конфликта.

В конце марта Эстония заявила о необходимости расторжения Основополагающего акт Россия — НАТО.

Ранее генсек НАТО заявил, что «глубоко сожалеет» из-за прекращения сотрудничества с Россией.

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