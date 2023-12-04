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Индия продолжает переговоры с Мальдивами о сохранении в стране своих военных

Times of India: Индия ведет переговоры с Мальдивами о сохранении солдат в стране

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Depositphotos

Власти Индии опровергли заявление президента Мальдив Мохамеда Муиззу о достижении между странами договоренности о выводе индийских военных с территории Мальдивской республики, пишет газета The Times of India, ссылаясь на источники в правительстве.

Отмечается, что на Мальдивах пребывают порядка 70 индийских военнослужащих, занимающихся, в основном, обслуживанием индийских самолетов и вертолетов. В октябре, после победы в президентской гонке, Муиззу передал индийским властям официальный запрос о выводе из страны военного контингента. Он обсудил этот вопрос с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в кулуарах 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ОАЭ, после разговора он заявил, что власти Индии согласились вывести военных с территории островного государства.

При этом, по данным индийских источников, в ходе разговора Моди в ходе встречи с Муиззу подчеркнул важность продолжения присутствия индийских военных в стране в интересах местного населения.

«Устойчивая полезность индийского контингента, как это было признано в ходе дискуссий, необходимо рассматривать в правильной перспективе», — приводятся слова источника.

Также он добавил, что продолжаются переговоры о сохранении присутствия на Мальдивах индийских военных.

До этого в Индии заявили о планах частично заменить мулов в армии на роботов.

Ранее Индия начала создавать свою «интернет-армию».

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