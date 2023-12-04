В ЕК не согласились с позицией Орбана по членству Украины в содружестве

Европейская комиссия (ЕК) не согласна с заявлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, согласно которому рекомендация начать в декабре 2023 года переговоры о вступлении Украины в региональное содружество является необоснованной. На это указала представитель высшего органа исполнительной власти Европейского союза (ЕС) Ана Пизонеро, передает ТАСС.

Она отметила, что Киев проделал «впечатляющую работу» по подготовке к становлению членом международной организации. В связи с этим Брюссель не может согласиться с позицией Будапешта.

«Мы не считаем, что наше предложение необоснованное», — уточнила она.

Также представитель высшего исполнительного органа ЕС добавила, что теперь решение о принятии Украины в состав регионального содружества должны принять его страны — члены. ЕК, в свою очередь, выполнила поставленную перед ней задачу и рекомендовала начать соответствующие переговоры.

8 ноября ЕК призвала начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в состав регионального содружества. В то же время высший орган исполнительной власти ЕС выдвинул ряд условий для выполнения указанными странами перед принятием в организацию. В частности, от Киева потребовали продолжить принимать меры для искоренения коррупции и провести реформы для обеспечения безопасности национальных меньшинств.

Уже на следующий день украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о подготовке страны к началу переговоров о вступлении в региональное содружество. В документе подчеркивалось, что кабинет министров государства должен в кратчайшие сроки завершить выполнение рекомендаций ЕК.

Позже венгерский премьер-министр Виктор Орбан пригрозил заблокировать всю помощь украинским властям со стороны Брюсселя, пообещав сделать то же самое с переговорами о расширении организации. Глава правительства уточнил, что перед принятием подобных решений ЕС должен полностью пересмотреть свою стратегию поддержки Киева.

Ранее в Венгрии посоветовали региональному содружеству разработать «план Б» из-за неспособности Украины одержать верх над Россией.