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В Молдавии заявили о надзирателях из США в стране

Оппозиция Молдавии считает, что власти впустили в страну надзирателей из США

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Exclusiv Media/YouTube

Власти Молдавии впустили во внутреннюю политику надзирателей из США. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу.

«Власть за американские деньги хочет проверить на честность всех молдавских прокуроров и судей. Очередной аттракцион цинизма и позора от действующего режима! <…> режим пустил во внутреннюю политику надзирателей из-за океана и с Запада», — написал политик.

По словам политика, в Молдавии помнят показательные процессы, когда самого Лунгу и его соратников по партии «нагло и безосновательно» снимали с выборов.

Глава партии отметил, что Молдавии необходима прозрачная и открытая реформа юстиции, чего нынешние власти страны не в состоянии выполнить.

Первого декабря на странице в соцсети американского посольства в Молдавии сообщалось, что посол Кент Д. Логсдон вместе с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном и министром юстиции Вероникой Михайлов-Морару принял участие в первом заседании Комиссии по оценке прокуроров. Целью комиссии являлось проведение оценки этической и финансовой честности прокуроров Молдавии.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что не считает неверным решение об отстранении от местных выборов оппозиционной партии «Шанс».

Ранее в молдавской оппозиции заявили, что власти дискредитировали местные выборы.

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