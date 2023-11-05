Власти Молдавии обвинили в дискредитации местных выборов

Власти Молдавии раскритиковали за отстранение оппозиционной партии «Шанс» от местных выборов за несколько дней до начала голосования, передает ТАСС. Как заявил глава политической силы Алексей Лунгу, слушание по этому решению специально было сдвинуто на 5 ноября — день выборов.

«Апелляционная палата Кишинева так и не решилась вчера [4 ноября] принять решение по иску партии «Шанс». Слушание затянули до глубокой ночи и в итоге перенесли на сегодня, 5 ноября, на 11.00 [12.00 мск]. Тем временем выборы идут, и в бюллетенях там, где «Шанс», печать «Выбыл» <…> процесс выборов в Молдове полностью дискредитирован», — пояснил лидер «Шанса».

Он добавил, что в нескольких населенных пунктах, где в голосовании должны были участвовать претенденты от партии, выборы отменили совсем. Лунгу подчеркнул, что «Шанс» оспорил решение властей по партии в районном суде Кишинева, но оно неожиданно оказалось в Апелляционной палате столицы Молдавии.

«Зачем такие фокусы? Все очень просто — там у [президента Молдавии Майи] Санду и [правящей партии «Действие и солидарность»] ПДС свои люди», — заключил оппозиционный политик.

Ранее местные выборы в Молдавии назвали анекдотом из-за устранения оппозиции перед голосованием.