Германия считает ситуацию на Украине победой Киева

Военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Рёпке после посещения Киевом вместе с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом рассказал, что в Берлине считают нынешнюю ситуацию в вооруженном конфликте с РФ успехом для украинской стороны.

«Меня удивило, что говорили, будто нынешняя ситуация — на самом деле успех для Украины. Что это своего рода победа. Что это положение, которое может служить основой для переговоров и будущего страны», — сказал Репке.

По его словам, на встрече говорилось о том, что «больше не нужно доходить до Азовского моря, освобождать Донецк и Крым».

Он отметил, что в качестве довода в переговорах с украинскими коллегами германская сторона говорила о том, что по сравнению с мартом 2022 года была отвоевана часть территорий.

В частности, по его словам, говорилось о том, что Украина может гордиться победами под Киевом, Херсоном, Харьковом.

«Мы можем говорить, что это своего рода победа и статус-кво, который мы можем считать успехом», — отметил Рёпке.

До этого Рёпке, основываясь на информации издания во властных кругах ФРГ, писал о том, что лидеры США и Германии не намерены напрямую убеждать Зеленского в переговорах. При этом они, как крупнейшие поставщики оружия Киеву, планируют снабжать его только тем оружием, которого достаточно для удержания фронта на текущем уровне, а не тем, с помощью которого Украина может отбить занятые Россией территории.

Накануне Рёпке на странице в соцсети X написал, что западные страны не могут победить Россию на Украине в военном плане.

Ранее Путин в ходе саммита G20 заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.