Президент Болгарии наложил вето на отправку Украине бронетранспортеров

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на одобренную ранее парламентом поставку бронетранспортеров Киеву. Об этом сообщает болгарское агентство БТА.

«Президент Румен Радев наложил вето на соглашение о поставке Украине бронетехники», — говорится в сообщении агентства.

Президент отметил, что народные представители были недостаточно знакомы с конкретными параметрами выделяемой помощи, что затрудняет оценку того, является ли она необходимой. Кроме того, глава государства заявил, что предоставляемая Украине техника могла бы использоваться при охране болгарской границы, а также в ходе оказания помощи населению при бедствиях и авариях, в том числе в труднодоступных зонах.

До этого Народное собрание Болгарии ратифицировало соглашение между местным МВД и Минобороны Украины о передаче Киеву партии старых бронетранспортеров. Речь шла о технике, сделанной около 40 лет назад.

Ранее сообщалось, что Украина призвала Болгарию помочь ей с альтернативным зерновым коридором.