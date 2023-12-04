Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Болгарии наложил вето на отправку Украине бронетранспортеров

Президент Болгарии Радев наложил вето на предоставление Киеву партии из 100 БТР

close
100%
Dan Morar/Shutterstock

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на одобренную ранее парламентом поставку бронетранспортеров Киеву. Об этом сообщает болгарское агентство БТА.

«Президент Румен Радев наложил вето на соглашение о поставке Украине бронетехники», — говорится в сообщении агентства.

Президент отметил, что народные представители были недостаточно знакомы с конкретными параметрами выделяемой помощи, что затрудняет оценку того, является ли она необходимой. Кроме того, глава государства заявил, что предоставляемая Украине техника могла бы использоваться при охране болгарской границы, а также в ходе оказания помощи населению при бедствиях и авариях, в том числе в труднодоступных зонах.

До этого Народное собрание Болгарии ратифицировало соглашение между местным МВД и Минобороны Украины о передаче Киеву партии старых бронетранспортеров. Речь шла о технике, сделанной около 40 лет назад.

Ранее сообщалось, что Украина призвала Болгарию помочь ей с альтернативным зерновым коридором.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий