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Си Цзиньпин заявил о беспрецедентных изменениях в мире

Си Цзиньпин призвал мир к сотрудничеству в связи с беспрецедентными изменениями

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Thomas Peter/Reuters

Международному сообществу стоит проявить солидарность и принять меры для усиления многостороннего сотрудничества в связи с беспрецедентными изменениями на глобальной политической арене. На это указал председатель КНР Си Цзиньпин, фрагмент из заявления которого опубликован на официальном сайте министерства иностранных дел страны.

В понедельник, 4 декабря, глава государства направил обращение к участникам международного форума Imperial Springs 2023. Мероприятие проходит в китайском городе Гуанчжоу.

«Перед лицом беспрецедентных и эпохальных изменений человеческое сообщество должно объединиться, неизменно обмениваться опытом, сохранять толерантность и открытость, продвигать взаимовыгодное сотрудничество», — отметил Си Цзиньпин.

Также он добавил, что сейчас всем странам необходимо приложить совместные усилия для «построения лучшего мира». При этом в конце китайский лидер выразил надежду на поддержку государствами «подлинного многостороннего сотрудничества» и формирования международного сообщества «с единой судьбой».

До этого в Пекине начались переговоры Си Цзиньпина и белорусского президента Александра Лукашенко. Встреча проходит в правительственной резиденции Дяоюйтай.

Ранее президент США Джо Байден перепутал Си Цзиньпина с другим китайским политиком.

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