Секретарь СНБО заявил, что Украина ведет позиционную борьбу с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что его страна ведет с Россией позиционную борьбу, в которой ни одной из сторон не удается захватить преимущество. Об этом он сообщил в интервью японской телекомпании NHK, передает РИА Новости.

«Мы находимся сейчас в позиционной борьбе, когда ни одна, ни вторая сторона не могут взять преимущество», — сказал он и подчеркнул, что украинская сторона верит в то, что ей удастся достичь преимущество.

В интервью секретарь СНБО также отметил, что Украина нуждается в большем количестве оружия.

По его словам, задержки в поставках вооружений приводят к «задержке в движении к победе».

В конце ноября секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны заявлял, что на Украине намерены изменить правила призыва в Вооруженные силы республики, чтобы привлечь в армию тех, кто скрывается от мобилизации из-за страха попасть на передовую.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.