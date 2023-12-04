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TV5Monde: Зеленский после провала наступления ВСУ растерял весь свой оптимизм

TV5Monde заявил о потере Зеленским оптимизма после неудачи наступления ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

От демонстрировавшегося с началом боевых действий президентом Украины Владимиром Зеленским оптимизма не осталось и следа. Об этом сообщает французский телеканал TV5Monde.

В конце 2022 года Зеленский обещал жителям Украины, что 2023-й станет «годом победы». Спустя год, подчеркнул телеканал, Зеленскому приходится признать, что контрнаступление украинских войск не привело к никакому продвижению. Мало того, отметил TV5Monde, среди украинского руководства впервые с начала боевых действий возникли признаки раскола. В частности, депутат Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, потребовала уволить главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия сделал заявления аналогичного содержания.

В материале телеканала говорится, что несмотря на дистанцирование офиса президента от этих заявлений, отношения между ним и главкомом ВСУ становятся все более напряженными. TV5Monde подчеркнул, что в украинском руководстве произошли явные изменения, и в первую очередь изменился настрой Зеленского. Так, от его первоначального оптимизма уже ничего не осталось.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в украинском обществе накопилось раздражение из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой и коррупции среди представителей государства.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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