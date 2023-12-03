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В Белом доме заявили о нежелании Израиля и ХАМАС возвращаться за стол переговоров

Белый дом: Израиль и ХАМАС не желают возвращаться к переговорам о заложниках

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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС не желают возвращаться к переговорам об освобождении заложников. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, в настоящее время ни одна сторона не хочет возвращаться за стол переговоров и обсуждать освобождение заложников. Кирби обратил внимание на то, «как это развалилось»: ХАМАС не хотел предоставить дополнительный список удерживаемых движением детей и женщин.

Он также отметил, что США не прекращают предпринимать усилия, чтобы снова были достигнуты договоренности о гуманитарных паузах.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что вина за срыв гуманитарной паузы в секторе Газа лежит на палестинском радикальном движении ХАМАС, которое отказалось освободить из заложников 17 женщин и детей.

Он также отметил, что израильская армия возобновила операцию в секторе Газа в полную силу.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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