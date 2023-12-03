В Белом доме оценили желание Израиля ликвидировать руководство ХАМАС

В Белом доме заявили, что Израиль намерен ликвидировать руководство палестинского радикального движения ХАМАС, в американской администрации это считают «полезной тактикой». Об этом в эфире NBC заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, ликвидация руководства ХАМАС «пагубно повлияет на возможности организации проводить операции». Кирби отметил, что Израиль сконцентрирован на этих действиях.

«Мы считаем, что это полезная тактика», — отметил Кирби.

Накануне Кирби заявлял, что Соединенные Штаты нацелены на возобновление паузы в боевых действиях на территории секторе Газа и возвращение к обмену заложниками и пленными. Кирби назвал «более чем возможным», что палестинское радикальное движение ХАМАС все еще продолжает принудительно удерживать женщин и детей, которые «могут и должны быть обменены».

Ранее Израиль призвал эвакуироваться жителей юга Газы.