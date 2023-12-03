Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белом доме оценили желание Израиля ликвидировать руководство ХАМАС

Белый дом: Израиль намерен ликвидировать руководство ХАМАС

close
100%
Depositphotos

В Белом доме заявили, что Израиль намерен ликвидировать руководство палестинского радикального движения ХАМАС, в американской администрации это считают «полезной тактикой». Об этом в эфире NBC заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, ликвидация руководства ХАМАС «пагубно повлияет на возможности организации проводить операции». Кирби отметил, что Израиль сконцентрирован на этих действиях.

«Мы считаем, что это полезная тактика», — отметил Кирби.

Накануне Кирби заявлял, что Соединенные Штаты нацелены на возобновление паузы в боевых действиях на территории секторе Газа и возвращение к обмену заложниками и пленными. Кирби назвал «более чем возможным», что палестинское радикальное движение ХАМАС все еще продолжает принудительно удерживать женщин и детей, которые «могут и должны быть обменены».

Ранее Израиль призвал эвакуироваться жителей юга Газы.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий