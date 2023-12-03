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В бундестаге предположили, чем обернется для Украины победа Трампа

Депутат бундестага Хофрайтер: в случае победы Трампа Киев окажется в руках РФ

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Rod Lamkey/Global Look Press

В случае победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа Вашингтон прекратит помогать Киеву. Это приведет к тому, что Россия одержит верх в конфликте с Украиной, заявил глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер в интервью газете Welt am Sonntag.

Политик отметил, что Европа, оставшись без поддержки Соединенных Штатов, не сможет обеспечить свою безопасность.

«Это было бы огромной проблемой. Мы не сможем быстро заменить тот важный вклад, который США вносят в безопасность Европы. Уже только по этой причине нам необходимо сделать гораздо больше в этой области», – сказал Хофрайтер, добавив, что союзникам Киева нельзя быть уверенными, что демократы будут побеждать на всех президентских выборах.

Парламентарий отметил, что без помощи США «Киев оказался бы в руках России».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс планируют сократить или вовсе прекратить финансовую поддержку Украины, а также лишить Киев возможности стать членом Евросоюза.

Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что страны Запада все ближе к признанию поражения власти Владимира Зеленского на Украине.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп объявил о начале «крестового похода» против президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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