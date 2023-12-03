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Папа Римский заявил, что ему больно видеть конец перемирия между Израилем и ХАМАС

Папа Римский призвал к новому прекращению огня между Израилем и ХАМАС

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Alexander Zemlianichenko/AP

Папа Римский Франциск заявил, что ему «больно» видеть, что перемирие между Израилем и ХАМАС было прекращено. Об этом сообщает Reuters.

Он также заявил, что думает о людях, все еще удерживаемых заложниками в секторе Газа, и об отсутствии предметов первой необходимости на палестинской территории.

Также сообщалось, что папа Римский вскоре после нападения палестинской радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября призывал прекратить ответный террор.

Кроме того, папа Римский призвал государства направить задействованные в военной промышленности средства на создание международного фонда по борьбе с голодом. Он обратил внимание общественности на то, что государства тратят огромное количество энергии в войнах, которые в наши дни вспыхнули по всему миру.

Ранее папа Римский заявил, что мир переживает темные времена.

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Война в Израиле
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