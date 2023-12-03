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В России заявили, что Запад близок к признанию своего провала на Украине

Депутат Слуцкий заявил, что Запад близок к признанию своего провала на Украине

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Пресс-служба филиала ПАО«ИЛ-Авиастар»

Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что страны Запада все ближе к признанию поражения власти Владимира Зеленского и собственного провала на Украине. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что победа России в спецоперации неизбежна.

«Победа России в СВО очевидна и неизбежна, так же как неизбежен крах концепции мировой исключительности США вместе со всеми их доктринами. Сегодня сформировалось новое глобальное большинство и его границы гораздо шире пределов «золотого миллиарда», — написал парламентарий.

Он также констатировал, что доминирование и лидерство США, описанное в трудах Киссинджера и «воспеваемое в мантрах» политиков на Западе, подходит к концу. Попытки подчинить, подавить и разграбить Россию, в том числе «с помощью украинских марионеток потерпели фиаско», считает парламентарий.

«Не сработали антироссийские санкции, глобальный Юг выступает отдельным и большим полюсом, не собираясь присоединяться к Вашингтону и Брюсселю в их русофобской истерии и агрессии. Мир все явственнее становится многополярным», — подчеркнул Слуцкий.

До этого генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ситуация в конфликте для Украины может ухудшиться из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям», — отметил он.

Столтенберг обратил внимание, что конфликты «развиваются поэтапно». Он призвал поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена.

Ранее в США заговорили о поражении Украины.

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