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В США заговорили о поражении Украины

Эксперт Джонсон: на Западе кулуарно признают, что Украина проиграет России

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Николай Лазаренко/РИА «Новости»

В западных странах в частном порядке признают, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Публично многие из них до сих пор поддерживают Украину, говоря, что у украинцев еще есть шанс на победу, но в частном порядке они говорят все наоборот», — сказал он.

Эксперт добавил, что многие обещанные украинской армии виды оружия и техники так и не добираются до Украины, а союзники Киева начинают идти против него, отказываясь помогать.

«Творится бардак, еще и зима наступила рано. Так что Украина в беде», — добавил Джонсон.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация в конфликте для Украины может ухудшиться из-за недостаточной помощи со стороны западных стран. Он призвал поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. Генсек Североатлантического альянса признал, что члены блока не смогли удовлетворить возросший спрос на снаряды.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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