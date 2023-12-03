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В Польше призвали НАТО готовиться к конфликту с Россией

В Бюро нацбезопасности Польши призвали НАТО готовиться к конфликту с РФ

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Vadim Ghirda/AP

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что у стран восточного фланга НАТО есть три года, чтобы подготовиться к возможному конфликту с Россией. Соответствующее заявление он сделал в интервью Nasz Dziennik.

«Если мы хотим избежать войны, то страны НАТО, находящиеся на восточном фланге, должны принять более короткий трехлетний временной горизонт для подготовки к конфронтации», — заявил Севера.

Он подчеркнул, что за этот временной промежуток необходимо «наращивать военный потенциал», который даст четкий сигнал Москве.

Глава Бюро нацбезопасности Польши также отметил, что российский военно-промышленный комплекс «работает в три смены», и в ближайшие несколько лет сможет нарастить свой потенциал.

В конце октября глава военного ведомства ФРГ Борис Писториус заявил, что государство должно быть готово к возможному нападению и участию в оборонительной войне. Как отметил министр, в настоящее время власти тратят на укрепление армии больше, чем когда-либо до этого.

Ранее в Латвии назвали регион, больше всего заинтересованный в мире между РФ и НАТО.

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