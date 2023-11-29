В Латвии назвали регион, больше всего заинтересованный в мире между РФ и НАТО

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, претендующий на пост генерального секретаря НАТО, заявил, что страны Балтии наиболее заинтересованы в мире между Североатлантическим альянсом и Россией, так как в случае военного конфликта он бы, вероятно, произошел в этом регионе. Его слова передает Politico.

«Из всех стран НАТО страны Балтии больше всего заинтересованы в стабильности, а значит, воздержании от провокаций, потому что у нас есть очень четкое понимание, что, не дай Бог, [если разразится возможный конфликт c РФ], есть большая вероятность, что он был бы у нас во дворе», — сообщил глава МИД Латвии, комментируя предположение Politico, что избрание главой НАТО кандидата из региона будет расценено Москвой как провокация.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш надеется принять участие в выборах на пост генерального секретаря НАТО в 2024 году, когда Йенс Столтенберг уйдет в отставку.

Позже премьер-министр Эвика Силиня заявила, что ее страна начала неофициальные межгосударственные консультации о возможном выдвижении на пост генерального секретаря НАТО Кариньша.

Силиня отметила, что у Латвии «имеется сильный кандидат», и ни одна из новых стран-членов альянса еще не возглавляла НАТО. По ее словам, Кариньш обладает хорошим опытом на госслужбе и пониманием международных процессов.

Ранее замглавы МИД Рябков допустил военный конфликт России и НАТО.