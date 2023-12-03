На Украине назвали последствия прекращения помощи со стороны Запада

Соединенные Штаты и Европу будут ждать проблемы в случае прекращения помощи Киеву. Соответствующее заявление сделал генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров в беседе с телеканалом CNN.

По его словам, если Киев проиграет в конфликте с Москвой, то в будущем «проблем будет гораздо больше» не только у Украины, но и у Европы и Соединенных Штатов.

С точки зрения Назарова, слова главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте должны стать сигналом тревоги для союзников Киева на Западе.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что ни один конфликт, в том числе на Украине, невозможно разрешить только военными методами, требуется отыскать дипломатическое решение.

До этого замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова сообщила, что главам стран Евросоюза сложно убеждать граждан стран ЕС продолжать поддержку Киева финансами и оружием.

Ранее в Раде попросили США помочь Украине «победить» Россию.