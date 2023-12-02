В Раде попросили США помочь Украине «победить» Россию

Украинские парламентарии призывают своих американских коллег одобрить новую помощь Киеву в конгрессе США, передает BRP. Как заявила депутат Верховной рады Роксолана Пидласа во время встречи с американской делегацией в городе Батон-Руж, Украина не справится без поддержки Вашингтона.

«Я говорю вам, и это исходит из глубины моего сердца, что Украина не сможет одержать победу в этом конфликте без США», — отметила парламентарий.

Как отмечает BRP, лидер украинской делегации, глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал встречу с новым спикером палаты представителей конгресса Майком Джонсоном одной из основных целей визита законодателей в США. Он добавил, что депутаты Рады хотят обсудить с ним продолжение финансирования Украины и рассказать, на что реально уходят деньги американцев.

Ранее Украину сравнили с бездонной бочкой для средств Евросоюза.