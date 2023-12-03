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В США сочли, что импичмент Байдену необходим

Спикер конгресса США Джонсон назвал импичмент Байдену «необходимым шагом»

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Nathan Howard/Reuters

Спикер палаты представителей Майк Джонсон выразил надежду, что продвинется вперед с официальным голосованием по делу об импичменте президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это стало необходимым шагом», — отметил он.

По словам Джонсона, он с членом палаты представителей Элизой Стефаник дважды работали в команде защиты экс-президента США Дональда Трампа по импичменту, когда демократы использовали это в партийных и политических целях.

«Мы осудили такое использование. Это же совсем другое дело», — уточнил он.

Джонсон добавил, что ряд комитетов по юрисдикции ведут огромную работу, чтобы найти доказательство правонарушений среди Байденов, однако Белый дом блокирует их и скрывает «тысячи страниц доказательств».

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.

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